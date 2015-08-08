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اليوم.. "الإدارية العليا" تنظر الطعن على قرار رفض تأسيس حزب التحرير

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اليوم.. "الإدارية العليا" تنظر الطعن على قرار رفض تأسيس حزب التحرير اليوم.. "الإدارية العليا" تنظر الطعن على قرار رفض تأسيس حزب التحرير
تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية كمال نجيب ووائل محمود مصطفى، اليوم السبت، الطعن المقام ضد لجنة شئون الأحزاب من الناشط الشيعى أحمد راسم النفيس، لرفض اللجنة تأسيس حزب جديد تحت مسمى "حزب التحرير".

وذكرت لجنة شئون الأحزاب، عدم استيفاء الحزب لعدد التوكيلات المطلوبة لتأسيس الحزب، وقررت إحالة الأوراق للمحكمة الإدارية العليا وفقًا للمادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية.

وكان تقرير مفوضى الدولة، قد أوصى بقبول مذكرة لجنة شئون الأحزاب ورفض تأسيس حزب التحرير للناشط الشيعى أحمد النفيس.

- تأجيل نظر الطعن على قرار رفض تأسيس "حزب التحرير" لجلسة 8 أغسطس المقبل

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