موريتانيا تشجب بقوة تفجير "أبها" الإرهابى بالسعودية

أدانت وزارة خارجية موريتانيا بقوة التفجير الإرهابى الذى استهدف الأبرياء فى مدينة "أبها" بالمملكة العربية السعودية

واكدت وزارة الخارجية الموريتانية، فى بيان نشر الجمعة فى نواكشوط، شجبها للتفجير الإرهابى الذى استهدف مسجدا فى مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مخلفا عشرات القتلى والجرحى.

وأعربت الخارجية الموريتانية بهذه المناسبة الأليمة عن تضامنها مع الشعب والحكومة السعوديين وتعاطفها مع أسر وذوى الضحايا، وشجبها بكل قوة هذا العمل الإرهابى الشنيع الذى استهدف ترويع المصلين الآمنين وتدنيس الأماكن المقدسة للعبادة، متحديا القيم السامية لديننا الاسلامى الحنيف.

>