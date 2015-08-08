وداعاً سعود الدوسري

انتقل إلى رحمته تعالى الإعلامي السعودي الشاب سعود الدوسري، الذي وافته المنية في باريس عن عمر يناهز الـ46 عاماً.

ولم يعرف بعد سبب وفاة سعود، وإن أشارت بعض المصادر الإعلامية إلى أن الدوسري قد يكون تعرّض لسكتة قلبيّة مفاجئة داخل غرفته في العاصمة الفرنسيّة.

محبو سعود وزملاؤه سارعوا إلى نعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ذهول جمهوره الذي رفض تصديق أن الإعلامي الشاب الذي يضجّ بالحياة رحل.

يذكر أنّ سعود من مواليد 24 سبتمبر 1968، عمل في مجال الإعلام حيث قدم مجموعة من البرامج المباشرة من ضمنها برنامج "حنين" الذي يسلط الضوء على الفنانين العرب ضمن مقابلات شخصية، وبرنامج "ليلكم فن" المباشر من القاهرة و برنامج التوك شو من الرياض.

خلال مشواره الإعلامي، أثبت سعود قدرته على كسب محبة الجمهور العربي من خلال برامجه المتنوعة التي قدمها، ما خوّله للحصول على جائزة أفضل مذيع عربي عام 1995، وفي عام 2010 حصل على جائزة "جوردون أووردز" كأفضل مذيع عربي.

قدّم عدة برامج على قناة mbc منها برنامج "نقطة تحول" وكان له عدة لقاءات مع عدد من الشخصيات المشهورة أمثال فضيلة الشيخ سلمان العودة، وأحمد الشقيري، والأمير بدر بن عبدالمحسن، واللاعب ياسر القحطاني.

ثم بعد ذلك قدم برنامج " تستاهل" وهو برنامج ثقافي شعبي تعتمد فكرته على تقديم خدمة إنسانية لأحد الأشخاص. أما آخر ما قدمه فكان برنامج "ليطمئن قلبي" في شهر رمضان المبارك عبر شاشة "روتانا خليجية".

رحل سعود فجأة تاركاً في قلوب محبيه غصّة كبيرة.

رحم الله سعود الدوسري وألهم ذويه الصبر والسلوان.