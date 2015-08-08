"التعليم": 20 أغسطس آخر موعد لتلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة

أكد محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن يوم 20 أغسطس الحالى هو آخر موعد لتلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة حول نتائجهم.

وقال فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه على الطالب الذى يرغب فى التقدم بتظلم أن يتوجه إلى المقر الذى تحدده المديريات والإدارات التعليمية للتقدم بطلب بعد أن يسدد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يريد التظلم من درجاتها فى حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الطالب المتظلم يتوجه إلى أى فرع للبنك الأهلى المصرى لتوريد مبلغ الـ" 100" جنيه عن كل مادة، ويحصل على إيصال تسديد ليتوجه به إلى المقر الذى تحدده الإدارة والمديرية التابع لها الطالب ليتقدم بطلب تظلم.