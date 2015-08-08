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وفاة الإعلامى السعودى سعود الدوسرى عن عمر ناهز 47 سنة

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وفاة الإعلامى السعودى سعود الدوسرى عن عمر ناهز 47 سنة وفاة الإعلامى السعودى سعود الدوسرى عن عمر ناهز 47 سنة
رحل الإعلامى السعودى سعود الدوسرى، عن عمر ناهز 47 سنة، ويعد آخر ظهور له من خلال تقديم برنامج "ليطمئن قلبى" على شاشة روتانا خليجية، فى رمضان الماضى.

وكانت آخر تغريداته على حسابه فى تويتر: "ليس مهماً أن يكون فى جيبك القرآن بل المهم أن تكون فى أخلاقك آية".

الدوسرى بدأ مشواره الإعلامى فى إذاعة الرياض، و خلال مشواره الإعلامى، أثبت سعود قدرته على كسب محبة الجمهور العربى من خلال برامجه المتنوعة التى قدمها، فحصل على جائزة أفضل مذيع عربى عام 1995 من إحدى المجلات، وفى عام 2010 حصل على جائزة أفضل مذيع عربى.

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مصر 365