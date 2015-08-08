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عالم مصرى بـ"ناسا" ينشر صورا له مع كاميرا سترسل للمريخ فى ٢٠١٦

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عالم مصرى بـ"ناسا" ينشر صورا له مع كاميرا سترسل للمريخ فى ٢٠١٦ عالم مصرى بـ"ناسا" ينشر صورا له مع كاميرا سترسل للمريخ فى ٢٠١٦
نشر الدكتور محمد رامى المعرى، أحد أفراد الفريق العلمى البحثى بوكالة الفضاء الأوروبية "ناسا"، وأحد العلماء الأربعة المصريين المشاركين فى المهمة الفضائية المصرية "روزيتا"، صورا التقطها مع الكاميرا (CaSSIS) المزمع إرسالها إلى المريخ فى ٢٠١٦.

وقال المعرى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، سيلفى مع كاميرا كاسيس (CaSSIS) المزمع إرسالها إلى المريخ فى ٢٠١٦ والتى يتم بناؤها فى "بيرن"، وتم بنجاح توصيل التليسكوب بال (focal plane assembly) وال(proximity electronics)!.

يذكر أن المهمة روزيتا بدأت فى 2004، حيث تم إطلاق المركبة واستغرقت 10 سنوات، فى أطول مهمة فضائية عرفها التاريخ البشرى، ومن ضمن الفريق العلمى للمركبة الفضائية بالإضافة إلى "المعرى" الدكتور عصام حجى المستشار العلمى السابق لرئيس الجمهورية، والدكتور أحمد الشافعى، والدكتور عصام معروف.

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مصر 365