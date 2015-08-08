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والدة الرضيع المتوفى فى حميات العباسية: "حرام عليكم هاتولى حق ابنى"

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والدة الرضيع المتوفى فى حميات العباسية: "حرام عليكم هاتولى حق ابنى" والدة الرضيع المتوفى فى حميات العباسية: "حرام عليكم هاتولى حق ابنى"
ببكاء هستيرى لم يتوقف.. طالبت والدة الرضيع محمود سيد الذى توفى بمستشفيات حميات العباسية رئيس الوزراء بمحاسبة من تسبب فى وفاة ابنها.

اليوم السابع -8 -2015

وقالت سعاد محمود فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "هاتولى حق ابنى حرام عليكم، محمود كان الحاجة الباقية من ريحة المرحوم أبوه، يعنى أخسر الواد وأبوه فى أقل من سنة ده يرضى مين".

وتابعت والدة الطفل المتوفى أنها عانت على مدار عشرة أيام مشقة السفر يومياً من قريتها جاويس التابعة لمركز إهناسيا غرب بنى سويف إلى مستشفى حميات العباسية، مشيرة إلى أنها كانت تصرف أكثر 150 جنيها يومياً.

وقالت والدة الطفل "بعت كل اللى أمتلكه عشان الواد يعيش واستلفت فلوس من طوب الأرض، مضيفة: أن ابنها دخل مستشفى إهناسيا المركزى بعد تحويله من طبيب خاص وعقب تناوله محلول معالجة الجفاف أصيب بتشنجات وحول إلى مستشفى التأمين الصحى، ومنها إلى مستشفى حميات بنى سويف ثم إلى مستشفى حميات العباسية وتوفى بعد عشرة أيام من الصراع مع الموت".

يذكر أن محمود سيد هو أحد الحالات التى تم تحويلها لمستشفى حميات العباسية فى واقعة محلول معالجة الجفاف ببنى سويف، وهو من قرية جاويش والده كان يعمل عريف شرطة وتوفى.

اليوم السابع -8 -2015


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