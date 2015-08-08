بالفيديو - فيريرا عن.. صعوبة ليوبار وإرهاق اللاعبين والزمالك الذي لا يرضى بالدوري فقط

تحدث جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن مواجهة ليوبار المقبلة في كأس الكونفدرالية ومدى صعوبتها وقوة المنافس كما تطرق لمستقبل الفريق وإرهاق اللاعبين والسبب الرئيسي في تتويج فريقه بالدوري المصري.

وأجرى فيريرا حوارا مطولا مع قناة الحياة2 وينقل FilGoal.com أبرز ما جاء فيه في السطور التالية:

"الزمالك لم يضمن التأهل بعد لنصف نهائي كأس الكونفدرالية. وفريق ليوبار لن يكون منافسا سهلا لأنهم لا يملكون سوى الفوز وطموحهم مازال قائما إن فازوا في كل مبارياتهم سيصلون للنقطة 10".

"المباراة عنيفة وصعبة وسيحاولون تقديم كل شيء وهم أقويا بدنيا بخلاف سوء أرضية الملعب الذي سيكون عائقا أمام لاعبي الزمالك".

"كما أن لاعبي الزمالك استهلكوا بدنيا في المباريات الأخيرة وذهنيا وكان من المفترض أن يحصلوا على إجازتهم لكي يتم التنسيق للموسم المقبل.. لكن للأسف تزاحم المباريات وضغطها يجعل الأمر صعبا".

"أخشى أن تظهر الإصابات في الفترة المقبلة نتيجة لتداخل المباريات ما بعد الدوري بسبب الكونفدرالية وأيضا كأس مصر الذي سينطلق بعدها وسنحاول تحقيق البطولتين لأن الزمالك لن يرضى بالدوري فقط وهذه هي شخصية اللاعبين".

"لعبا 27 مباراة خلال أربعة أشهر ولولا إرادة اللاعبين وشخصيتهم الفضل كله للاعبين في الفوز بالدوري المصري لأن لولا إصرارهم على تحقيق الانتصارات لما فزنا بالبطولة".

هل يفوز الزمالك بالكونفدرالية؟

"لا أعتقد أنني ساحر أو عرّاف لكي أعلم ما يمكن أن يحدث.. نحن نبذل أقصى ما لدينا من أجل الفوز في المباريات واحدة تلو الأخرى حتى نصل للنهاية".

"على اللاعبين أن يعلموا أنهم في ناد كبير ولا يمكن أن نرضى بالدوري فقط ولا تأخذنا فرحة الدوري ونعلم أن اللاعبين هم السبب الأكبر في التتويج لكن الذاكرة دائما قصيرة وإن لم يستمروا على نفس المستوى فهم يعلمون انتقادات الجماهير والصحافة ستكون قوية".

"اللاعبون على علم بأنه إذا انخفض المستوى لن يسلموا من ألسنة الإعلام أو الجمهور".

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