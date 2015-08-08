كاتب بريطانى: الطريق إلى حل أزمة الهجرة غير الشرعية يبدأ من ليبيا

رأى محرر الدفاع بالـتلجراف كون كوجلين أن أيا من تدابير نصْب السياجات أو نشْر الكلاب أو غيرها على الحدود الأوروبية الداخلية لن يبعد المهاجرين، وأن ثمة حاجة إلى إصلاح أحوال الدول الفاشلة التى خرجوا منها.

واستهل مقالا نشرته الصحيفة على موقعها الإلكترونى- باستبعاد نجاح أى من التدابير المتعددة التى تتخذها الحكومة البريطانية لنزع فتيل أزمة المهاجرين المعقدة فى مدينة "كاليه" الفرنسية والحيلولة دون دخول هؤلاء بشكل غير شرعى إلى بريطانيا.

واستثنى كوجلين تدبيرا وحيدا وصفه بالفعال والذى يتناول المشكلة من جذورها، بالتعاطى مع الأوضاع فى الدول الفاشلة التى خرج منها الآلاف المحاصِرون الآن للساحل الفرنسى.

>وقال إنه ليس من قبيل المصادفة أن يُضرَب الحصار الأخير على ميناء نقل بريطانى حيوى فى ذات الوقت الذى انزلقت فيه ليبيا صاحبة أطول سواحل على ضفاف المتوسطى إلى الفوضى.