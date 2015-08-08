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التشكيل المتوقع- صفقتان مع الأهلي أمام النجم الساحلي.. وشريف حازم؟

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التشكيل المتوقع- صفقتان مع الأهلي أمام النجم الساحلي.. وشريف حازم؟ التشكيل المتوقع- صفقتان مع الأهلي أمام النجم الساحلي.. وشريف حازم؟

يعتمد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي على اللاعبين أصحاب الخبرة في مباراته أمام النجم الساحلي، ولن يقحم على التشكيل سوى صفقتين من المنضمين للفريق قبل سفره إلى تونس.

ويلاقي الأهلي فريق النجم الساحلي يوم السبت في سوسة في إطار الجولة الرابعة من الكونفدرالية لحساب المجموعة الأولى.

ومن المتوقع أن يشارك أحمد فتحي إلى جانب صالح جمعة في التشكيل الأساسي للأهلي في المباراة، مع وجود باقي اللاعبين على دكة البدلاء.

وأشار فتحي مبروك المدير الفني للأهلي في مؤتمره الصحفي إلى أنه اصطحب كل المنضمين حديثا للفريق ليدخلوا سريعا في أجواء المباريات والمنافسة.

أما مركز شريف حازم فلم يكن محددا أين يلعب، فهل ستكون الخطة 1-4-5، أم 1-5-4؟

والتشكيل المتوقع كاملا سيكون كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

في الدفاع: أحمد فتحي- سعد سمير- محمد نجيب- صبري رحيل

في الوسط: حسام عاشور- شريف حازم- صالح جمعة- وليد سليمان- مؤمن زكريا

في الهجوم: عماد متعب

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فيديو اليوم السابع