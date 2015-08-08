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اتحاد الكرة: شكوى الأهلي الآن لأي لاعب وقع له لن يعتد بها

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اتحاد الكرة: شكوى الأهلي الآن لأي لاعب وقع له لن يعتد بها اتحاد الكرة: شكوى الأهلي الآن لأي لاعب وقع له لن يعتد بها

أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن شكوى الأهلي لأي لاعب وقع معه في وقت سابق لن يعتد بها بعد نهاية الـ30 من شهر يوليو الماضي.

وكان وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة بالأهلي قد أكد في تصريحاته لقناة ناديه التليفزيونية في وقت سابق أن الإدارة قد تشكو ثلاثة أو أربعة لاعبين وقعوا مع الفريق الأحمر ثم انتقلوا لغيره.

وأوضح عضو لجنة الكرة بالأهلي أن ذلك سوف يتم حال إيقاف المنضم حديثا للفريق أحمد الشيخ.

ورد الشامي قائلا:"أي شكوى للأهلي بعد مرور الـ30 من يوليو بالعقود القديمة لن يعتد بها".

وأعطى عضو اتحاد الكرة مثالا على الفارق بين العقود القديمة والجديدة حول انضمام محمود عبد المنعم "كهربا" للزمالك قبل عدة أيام.

وأكمل"حينما أتم الزمالك تعاقده مع كهربا أرسل العقود القديمة، ولكن بعد ذلك أرسل النادي الأبيض وإنبي العقود الجديدة لنا من أجل قيده في القائمة".

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