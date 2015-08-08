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أحمد مرتضى للأهلي: إذا كان معك عقود للاعبين انضموا للزمالك اشتكيهم فورا

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أحمد مرتضى للأهلي: إذا كان معك عقود للاعبين انضموا للزمالك اشتكيهم فورا أحمد مرتضى للأهلي: إذا كان معك عقود للاعبين انضموا للزمالك اشتكيهم فورا

طالب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمتحدث الرسمي مسؤولي الأهلي بالتقدم بالعقود التي يمتلكوها وتخص بعض صفقات النادي الأبيض.

وكان الزمالك قد تقدم بعقد أحمد الشيخ لاعب وسط للمقاصة لاتحاد الكرة بعد انضمام اللاعب للأهلي وذلك يوم 30 يوليو الماضي.

وقال أحمد مرتضى عبر قناة (LTC) يوم الجمعة: "إذا كان الأهلي يقول إن يملك عقودا تخص بعض صفقات الزمالك فليقدمها لاتحاد الكرة".

وأكد محمود الشامي رئيس لجنة شؤون اللاعبين أن العقود التي ستقدم بعد 30 يوليو لن يعتد بها.

وأضاف "من المفترض ألا يترك الأهلي ومسؤولوه الذين يفهمون أكثر مني في الإدارة حقهم".

وكان وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي قد قال إنه يملك عقود ثلاثة أو أربعة لاعبين من صفقات الزمالك الحالية وفي حال إيقاف الشيخ سيقدم العقود لاتحاد الكرة.

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