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فيديو - كهربا: أكثر دربي فرحت به هو الـ6-1.. واللاعب يوضح موقفه

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فيديو - كهربا: أكثر دربي فرحت به هو الـ6-1.. واللاعب يوضح موقفه فيديو - كهربا: أكثر دربي فرحت به هو الـ6-1.. واللاعب يوضح موقفه

أوضح محمود عبد المنعم "كهربا" جناح إنبي المنضم حديثا لفريق الزمالك تصريحه الذي قاله عبر قناة الحياة2 إن أكثر المباريات سعادة له هو فوز الأهلي على فريقه الحالي 6-1 في موسم 2001-2002.

وقال كهربا في حوار تليفزيوني تم بثه يوم الجمعة: "المباراة التي فرحت بها ولن أنساها هي فوز الأهلي على الصفاقسي 2-1 وأيضا مباراة الـ6-1".

لكن اللاعب أوضح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (instagram) قائلا: "توضيح بسيط.. أنا في موسم 2001-2002 كان عمري ست سنوات فقط وطبيعي وقتها أفرح بفوز فريق كنت أشجعه".

وأضاف "أنا الآن لاعب في نادي الزمالك وعندي استعداد أموت من أجل القميص الأبيض وربنا يوفقني وأستطيع إسعاد الجماهير الوفية".

وتابع "فخور بهتاف جمهور الزمالك لي عندما يقابلني في الشارع ويقولون لي إنهم سعداء بكوني لاعبا في الزمالك".

وطالب كهربا جمهور الزمالك بمساندته لكي يكون قادرا على إسعادهم الفترة المقبلة.

واختتم بمقطع من أغنية (في التالتة يمين) قائلا: "ده كفاية عليا اللحظة دية أنان مش أناني".

وانضم كهربا -21 عاما- للزمالك من إنبي في صفقة مقابل ستة ملايين ونصف مليون جنيه لمدة خمسة مواسم.

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فيديو اليوم السابع

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