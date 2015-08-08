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ترحيل مدير مطعم شهير بالجيزة متهم فى 27 قضية للسجون

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ترحيل مدير مطعم شهير بالجيزة متهم فى 27 قضية للسجون ترحيل مدير مطعم شهير بالجيزة متهم فى 27 قضية للسجون
أمرت النيابة العامة بترحيل مدير مطعم شهير بالجيزة إلى مصلحة السجون لحبسه على خلفية اتهامه فى 27 قضية منها 5 أحكام بالسجن.

كانت مباحث الآداب بشرطة السياحة قد تمكنت من ضبط 93 قضية متنوعة ومخالفة داخل الملاهى الليلية والمنشآت السياحية، خلال حملة أمنية على محافظتى القاهرة والجيزة، وأحيلت محاضر المتهمين إلى النيابة لاتخاذ قرار بشأنها.

جاءت تلك الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد مصطفى شاهين مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار لتحقيق الانضباط والأمن داخل المنشآت السياحية، وتجاوز مواعيد السهر وضبط الجريمة بكل صورها، وبالإشراف المباشر للواء علاء السباعى مدير مباحث السياحة.

بدأت الحملة مع تلقى العقيد أحمد كشك رئيس مباحث الآداب بشرطة السياحة معلومات بوجود مخالفات مخلة بالآداب العامة داخل المنشآت السياحية والفنادق، والتى تسىء لسمعة البلاد، وذلك بعد التحريات واتخاذ الإجراءات.

وقد تمكن كل من المقدم وليد بدر والمقدم جاسر الزينى من ضبط 93 قضية منها ضبط "عادل.م" 26 سنة مدير مطعم والهارب والمطلوب ضبطه وإحضاره لاتهامه فى 27 قضية مختلفة ومطلوب التنفيذ عليه فى 5 قضايا أخرى، وشملت الحملة أيضا قضايا تعاطى المواد المخدرة منشآت بدون ترخيص، وتقديم خمور بدون ترخيص وتشغيل ملهى بدون ترخيص وأيضا مدير بدون ترخيص ومضيفات بدون شهادة صحية وتقديم خمور بدون ترخيص، وتحرر محضر بالوقائع وأحيلت إلى النيابة.

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مصر 365