المجلس المصرى الدولى للتنمية يعرض مشروعات تدريب للشباب فى محور قناة السويس

قال تامر الجندى منسق المجلس المصرى للتنمية وحقوق الإنسان بالإسماعيلية إن المجلس على أتم الاستعداد للتنسيق بين المؤسسات الحكومية والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى المشهرة، بهدف التنمية لعرض فرص التدريب والتشغيل تحت سقف واحد تحت رعاية اللواء يسن طاهر محافظ الإسماعيلية، حتى يسهل على الخريجين الالتحاق بهذه التدريبات والدورات والمنح التى تؤهلهم لفرص عمل حقيقية تكون مطلوبة لدى المستثمرين فى منطقة محور قناة السويس.

جاء ذلك أثناء استقبال المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام بمكتبه بديوان عام محافظة الإسماعيلية وفد المجلس المصرى الدولى للتنمية وحقوق الإنسان برئاسة المستشار حمدى نواره.