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اجتماع تنسيقي لتوزيع الأدوار بين الجهات الأمنية في المنافذ

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اجتماع تنسيقي لتوزيع الأدوار بين الجهات الأمنية في المنافذ اجتماع تنسيقي لتوزيع الأدوار بين الجهات الأمنية في المنافذ

    رأس نائب مدير عام الجوازات قائد قوة الجوازات في حج عام ١٤٣٦ اللواء ضيف الله بن سطام الحويفي الاجتماع الذي انعقد أول من أمس بمقر المديرية العامة للجوازات لوضع خطة مشتركة لتحديد الأدوار وتجانس الأعمال، إضافة الى مراكز الضبط الأمني ومواقع اللجان الموسمية بما يضمن حسن التطبيق بموسم الحج وبحضور مندوبي القطاعات الأمنية (الأمن العام، أمن الطرق، السجون، مركز المعلومات الوطني)، وبمشاركة مساعد مدير عام الجوازات لشؤون الحج والعمرة ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بالمديرية والادارات ذات العلاقة.

وتمت مناقشة العديد من النقاط المهمة والضرورية لوضع الخطط المشتركة وتطوير آلية رفع البصمات في منافذ الوصول وتأمين الأجهزة الإلكترونية الكافية والدعم الفني اللازم، وإعداد خطة إعلامية واضحة لتفعيل الدور الذي تقوم به القطاعات الأمنية المكلفة بذلك لتمكين العاملين من استكمال جميع المسوغات اللازمة قبل إصدار العقوبة.

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