..والعمل جارٍ للانتهاء من تجهيزات المراكز الانتخابية

أكد رئيس اللجنة المالية باللجنة المحلية للانتخابات البلدية سعد العقيل أن العمل جارٍ على وجه السرعة للانتهاء من تجهيزات المراكز الانتخابية وعددها 33 مركزا انتخابيا بمنطقة الجوف كاملة.

وأضاف العقيل أن توجيهات رئيس اللجنة المحلية للانتخابات أمين منطقة الجوف م. عجب بن عبدالله القحطاني بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه اللجان، لافتاً إلى أنه تم تكليف فرق عمل تتولى تسليم وتركيب التجهيزات المخصصة للمراكز الانتخابية، وتكثيف الجهود لإتمام ذلك خلال الفترة المحددة بنهاية الأسبوع الحالي.

وأكد العقيل أن العمل بتوجيهات وحرص رئيس اللجنة المحلية للانتخابات أمين منطقة الجوف متواصل في تجهيز المراكز الانتخابية وتهيئتها بالكامل قبل الشروع في عملية الانتخابات التي ستنطلق في السابع من شهر ذي القعدة القادم.