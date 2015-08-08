أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

..والعمل جارٍ للانتهاء من تجهيزات المراكز الانتخابية

Google+ Print
..والعمل جارٍ للانتهاء من تجهيزات المراكز الانتخابية ..والعمل جارٍ للانتهاء من تجهيزات المراكز الانتخابية

    أكد رئيس اللجنة المالية باللجنة المحلية للانتخابات البلدية سعد العقيل أن العمل جارٍ على وجه السرعة للانتهاء من تجهيزات المراكز الانتخابية وعددها 33 مركزا انتخابيا بمنطقة الجوف كاملة.

وأضاف العقيل أن توجيهات رئيس اللجنة المحلية للانتخابات أمين منطقة الجوف م. عجب بن عبدالله القحطاني بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه اللجان، لافتاً إلى أنه تم تكليف فرق عمل تتولى تسليم وتركيب التجهيزات المخصصة للمراكز الانتخابية، وتكثيف الجهود لإتمام ذلك خلال الفترة المحددة بنهاية الأسبوع الحالي.

وأكد العقيل أن العمل بتوجيهات وحرص رئيس اللجنة المحلية للانتخابات أمين منطقة الجوف متواصل في تجهيز المراكز الانتخابية وتهيئتها بالكامل قبل الشروع في عملية الانتخابات التي ستنطلق في السابع من شهر ذي القعدة القادم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية