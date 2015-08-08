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دبوان لـ«الرياض»: وصول أول فوج من الحجاج اليمنيين منتصف ذي القعدة

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دبوان لـ«الرياض»: وصول أول فوج من الحجاج اليمنيين منتصف ذي القعدة دبوان لـ«الرياض»: وصول أول فوج من الحجاج اليمنيين منتصف ذي القعدة

    كشف وكيل وزارة الحج لشؤون الحج والعمرة في الجمهورية اليمنية الشقيقة منير محمد دبوان أن أول فوج من الحجاج اليمنيين سيصل الديار المقدسة في المملكة منتصف شهر ذي القعدة المقبل.

وبين دبوان في تصريح ل"الرياض" أن مساكن حجاج بلاده في مكة المكرمة والمدينة المنورة جاهزة بعد إنهاء إجراءات الإسكان وفقا ﻷنظمة وزارة الحج في المملكة وهي تستوعب 20 ألف حاج يمني يمثلون 22 محافظة يمنية، مبينا أن منظمي رحلات الحج ينتظرون الحصول على تأشيرات القدوم إلى المملكة لمباشرة أعمالهم. وقال: إنه بالنسبة للمواطنين اليمنيين العالقين خارج بلاده تنطبق عليهم ضوابط الحج وفقا للاتفاقية الموقعة بين وزارة الحج في المملكة واليمن، والتي تنص على أنه ليس لوزارة الحج اليمنية تفويض الحجاج اليمنيين المقيمين خارج اليمن، وأن اﻻتفاقية تتعلق بالحجاج الراغبين والمسجلين داخل اﻷراضي اليمنية.

وأكد أن وزارته تعمل على التنسيق مع حكومة بلاده المقيمة في الرياض للحصول على تأشيرات قدوم الحجاج اليمنيين إلى المملكة.

وقدم شكره للجهات المعنية بالحج والتي تفاعلت مع وضع الحجاج اليمنيين في ظل اﻷحداث الجارية في بلاده مؤكدا على أن التواصل مستمر لتسهيل إجراءات قدوم الحجاج ﻷداء مناسك الحج والعمرة.

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