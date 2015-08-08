النيابة تحبس مدير مخزن لاتهامه بتخزين جبنة فاسدة وتوزيعها على الجمهور

أمرت نيابة الهرم بحبس مدير مخزن لتوزيع الجبنة البيضاء بدون ترخيص 4 أيام، بعد اتهامه بتخزين كميات من الجبنة الفاسدة منتهية الصلاحية وبيعها للجمهور بالهرم.

وردت معلومات أكدتها تحريات الضباط بقيام "أحمد.ج" 30 سنة بإدارة مخزن لتوزيع الجبنة البيضاء بدون ترخيص وقيامه بتخزين كميات كبيرة من الجبنة منتهية الصلاحية، وإعادة تعبئتها فى عبوات مقلدة ووضع عناوين وتواريخ إنتاج وهمية وطرحها للبيع فى الأسواق والمحلات العامة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ومعرضاً حياتهم للخطر.

تم الدفع بحملة تموينية بصحبة مفتشى الأغذية والقبض على المتهم وضبط 54 صفيحة معبأة جبنة بيضاء وزن الواحدة 20 كجم بوزن كلى طن و80 جراما منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة لتولى التحقيق.