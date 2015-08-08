أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تحبس مدير مخزن لاتهامه بتخزين جبنة فاسدة وتوزيعها على الجمهور

Google+ Print
النيابة تحبس مدير مخزن لاتهامه بتخزين جبنة فاسدة وتوزيعها على الجمهور النيابة تحبس مدير مخزن لاتهامه بتخزين جبنة فاسدة وتوزيعها على الجمهور
أمرت نيابة الهرم بحبس مدير مخزن لتوزيع الجبنة البيضاء بدون ترخيص 4 أيام، بعد اتهامه بتخزين كميات من الجبنة الفاسدة منتهية الصلاحية وبيعها للجمهور بالهرم.

وردت معلومات أكدتها تحريات الضباط بقيام "أحمد.ج" 30 سنة بإدارة مخزن لتوزيع الجبنة البيضاء بدون ترخيص وقيامه بتخزين كميات كبيرة من الجبنة منتهية الصلاحية، وإعادة تعبئتها فى عبوات مقلدة ووضع عناوين وتواريخ إنتاج وهمية وطرحها للبيع فى الأسواق والمحلات العامة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ومعرضاً حياتهم للخطر.

تم الدفع بحملة تموينية بصحبة مفتشى الأغذية والقبض على المتهم وضبط 54 صفيحة معبأة جبنة بيضاء وزن الواحدة 20 كجم بوزن كلى طن و80 جراما منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة لتولى التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365