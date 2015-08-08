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#في_إنجلترا – مانشستر يونايتد وأزمات قد تدمر أحلامه

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#في_إنجلترا – مانشستر يونايتد وأزمات قد تدمر أحلامه #في_إنجلترا – مانشستر يونايتد وأزمات قد تدمر أحلامه

صرح أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي عن رغبته في ضم عناصر أصحاب خبرة ستكون الهيكل الأساسي لمشروعه في الموسم المقبل.. فمن هم؟

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الإسماعيلي قد فوض ميدو في التفاوض مع اللاعبين الذين يرغب في ضمهم مستفيدا من المقابل المادي الذي أنعش خزينة الدراويش جراء بيع عمرو السولية للشعب الإماراتي.

وتضم القائمة التي يفاوضها ميدو أحمد عيد عبد الملك جناح الزمالك الذي تأكد رحيله وأحمد علي مهاجم الفريق بجانب محمد عبد الفتاح تاحا مدافع وادي دجلة.

وينتظر أن يتمم ميدو اتفاقه مع اللاعبين خلال 48 ساعة المقبلة حتى يتسنى للإسماعيلي الاستقرار على قائمة الفريق بعد الاستغناء عن الدفعة الثانية من اللاعبين.

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