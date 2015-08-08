آلاف العراقيين يتأهبون للتظاهر ضد الفساد

أفاد شهود عيان أمس أن مناطق واسعة وسط بغداد تشهد إجراءات أمنية مشددة وانتشارا واسعا لقوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية قبيل ساعات من انطلاق تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير للمطالبة بإجراء إصلاحات إدارية ومحاربة الفساد وتقويم مسار عمل الحكومة العراقية.

وأوضح الشهود "أن بغداد ستشهد تظاهرات ليلية في ساحة التحرير وسط بغداد دعا إليها المئات من المثقفين والإعلاميين والفنانين ومنظمات المجتمع المدني ترفع شعارا واحدا هو محاربة الفساد وإجراء إصلاحات إدارية وتقويم عمل الحكومة".

وذكر الشهود "أن القوات العراقية أحاطت جميع الطرق والشوارع المؤدية للميدان ونشرت سيارات عسكرية في الساحات العامة".

وأشار الشهود إلى أن "المظاهرات ستكون سلمية غير مسيسة لصالح هذه الجهة أو تلك".