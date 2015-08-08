استشهاد رقيب في الحرس الوطني أصيب بمقذوف في نجران

جدة - واس

أعلنت قيادة القوات المشتركة في بيان لها امس استشهاد الرقيب ماجد بن فهد بن فهيد السبيعي -رحمه الله- من منسوبي الحرس الوطني بعد إصابته بمقذوف في قطاع نجران، داعية الله بأن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».