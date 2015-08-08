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وسم «#اللهم_ارحم_أحمد_المنهالي_وعائلته» يتصدر ترند الإمارات

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وسم «#اللهم_ارحم_أحمد_المنهالي_وعائلته» يتصدر ترند الإمارات وسم «#اللهم_ارحم_أحمد_المنهالي_وعائلته» يتصدر ترند الإمارات

أطلق مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسما يحمل اسم (#اللهم_ارحم_أحمد_المنهالي_وعائلته)، وذلك بعد حادث مروع أدى لوفاة المواطن أحمد المنهالي وزوجته و3 من أبنائه في عمان بمنطقة أدم، حيث عبر المغردون عن مدى حزنهم على الفقيد وعائلته، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم الجنة.

وغرد سلطان العميمي (اللهم اغفر لهم، وأسكنهم فسيح جناتك، وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون)، ودون سعيد بطي الشامسي (لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنة)، وأشارت لولوه بنت عبدالله بتغريدتها (اغفر لهم وتجاوز عنهم وأسكنهم فسيح جناتك يا عزيز يا غفور ونسألك أن تغرس في قلوب ذويهم الصبر والسلوان)، ودون محمد ظهوري (لا حول ولا قوة الا بالله إنَّا لله وإنَّا اليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم).

وتفاعلت مريم بن فهد (الله يرحمهم ويغفر لهم ويصبر أهلهم)، وبين حامد خميس الجنيبي (اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد وصبِّر أهلهم)، وشارك عبدالله المنصوري (لا حول ولا قوة الا بالله إنَّا لله وإنَّا اليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم اللهم صبّر قلوب ذويهم)، ودون حميد عبدالله (لا حول ولا قوة الا بالله، الله يغفر لهم ويرحمهم ويلهم ذويهم الصبر والسلوان)، وغرد طلال الفليتي (واغفر لهم وتجاوز عنهم وأسكنهم فسيح جناتك يا عزيز يا غفور ونسألك أن تغرس في قلوب ذويهم الصبر والسلوان)، وجاءت تغريدات سعيد المنهالي (لا حول ولا قوة الا بالله إنَّا لله وإنَّا اليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم).

ودون عمر الساعدي (اللهم ارحم احمد المنهالي وعائلته وتقبلهم قبولاً حسنا عندك واغفر لهم واعف عنهم وتجاوز عنهم يا أرحم الراحمين، اللهم ألهم أهلهم الصبر والسلوان)، وغرد عارف عمر (لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم وأسكنهم الجنة.. وصبر اهلهم واربط على قلوبهم)، وبين سالم الغفلي (اللهم اسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة وألهم ذويهم الصبر والسلوان) .

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