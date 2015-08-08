ولى عهد البحرين مهنئا السيسى بقناة السويس: إنجاز جديد تحقق فى وقت قياسى

بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولى العهد البحرين، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وذلك بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة.

وبعث ولى العهد البحرينى –بحسب الوكالة الرسمية "بنا"- للشعب المصرى التهانى على افتتاح قناة السويس الجديدة الذى يعد إنجازاً جديداً تحقق فى وقت قياسى بقيادة الرئيس السيسى، وبمشاركة أبناء مصر ليمنح الرصيد التاريخى لقناة السويس إضافة نوعية ويعود بمردود ملموس يسهم فى رفد المزيد من الإسهام فى نماء وتقدم جمهورية مصر العربية الشقيقة التى هى فى قلب كل عربى.

وأكد ولى العهد البحرينى سعادته بتدشين هذا المشروع الحيوى بمشاركة عربية ودولية كبيرة والذى يدل على إن لقناة السويس الجديدة معنى يفوق المدى الاقتصادى، ويؤكد للعالم أجمع روح الإنجاز والإصرار التى يتحلى بها الشعب المصرى الشقيق.

واختتم ولى العهد البحرينى برقيته قائلا: نؤكد لفخامتكم أن مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل

>خليفة، عاهل البلاد المفدى، والذى حرص على المشاركة فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، ستكون مستعدة دوماً لتقديم الدعم والمساندة لجمهورية مصر العربية الشقيقة فى كل المجالات.