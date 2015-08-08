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سفير مصر بروما: قناة السويس الجديدة سترفع الطاقة الاستيعابية للموانئ الإيطالية

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سفير مصر بروما: قناة السويس الجديدة سترفع الطاقة الاستيعابية للموانئ الإيطالية سفير مصر بروما: قناة السويس الجديدة سترفع الطاقة الاستيعابية للموانئ الإيطالية
أعرب السفير عمرو حلمى، سفير بروما، عن سعادته بحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، لافتا إلى أن كبار الاقتصاديين الإيطاليين أعدوا دراسة عن قناة السويس الجديدة كشفت أن زيادة تدفق السفن من قناة السويس الجديدة سيترتب عليه زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ الإيطالية سواء جنوه أو نابولى.

وقال السفير المصرى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حصريا مع ممتاز" المذاع عبر فضائية "العاصمة" إن مصر وإيطاليا تجمعهما علاقات تاريخية، خاصة فيما يتعلق بقناة السويس، موضحاً أن إيطاليا مهتمة ثقافيا واقتصاديا بالقناة الجديدة.

وأكد أن هناك اهتماما إيطاليا بالمشروعات المتصلة بمنطقة تنمية قناة السويس الجديدة، كاشفا أن وزير الخارجية الإيطالى باولو جينتيلونى، سيزور مصر فى أكتوبر المقبل على رأس وفد يمثل كبار الشركات لبحث الفرص الاستثمارية فى مشروعات تنمية قناة السويس الجديدة.

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مصر 365

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