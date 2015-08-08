أخبار عاجلة

حملة من تلاميذ مدرسة ألمانية ضد ترحيل صديقهم اللاجئ -
ضبط 6 أطنان دقيق مدعم و128 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام بأسيوط -
إحالة 18 مسجل خطر بـ4 مدن في المنيا للنيابة العامة -
"التنظيم والإدارة": إلحاق خريجي البرنامج الرئاسي في الجهاز الإداري للدولة -
تكريم ثلاثة طلاب بالعريش لابتكارهم نظام حماية للأجهزة الكهربية -
"التعليم" تقيم مهرجان القرائية بمحافظة شمال سيناء -
بعد الفوز على الزمالك| «الشرقية» يرفض الراحة استعدادا لدجلة -
اتجاه لإيقاف حكم مباراة الزمالك والشرقية -
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم -
أسامة إبراهيم يجري جراحة عاجلة في الأنف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

متعب: النجم الساحلي؟ نريد الاستمرار في التفوق على الفرق التونسية

Google+ Print
متعب: النجم الساحلي؟ نريد الاستمرار في التفوق على الفرق التونسية متعب: النجم الساحلي؟ نريد الاستمرار في التفوق على الفرق التونسية

أكد عماد متعب مهاجم النادي الأهلي أن فريقه على أتم الاستعداد لملاقاة النجم الساحلي في المباراة التي سوف تقام بينهما يوم السبت في الكونفدرالية.

ويلاقي الأهلي نظيره النجم الساحلي في الجولة الرابعة من الكونفدرالية في ملعب سوسة، ويدخل المارد الأحمر المباراة برصيد سبع نقاط يليه منافسه بست نقاط وذلك لحساب المجموعة الأولى.

وتحدث متعب قائلا:"التركيز يسطير على كل اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، للاقتراب من حسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي".

وأضاف"نرغب في استمرار تفوق الأهلي على الأندية التونسية، خاصة أن النجم يضم عددا من اللاعبين المميزين".

وأكمل"لاعبو الأهلي هم الأكثر خبرة ولديهم رغبة قوية في تحقيق الفوز ونحن في أفضل حالة فنية".

وأتم"لذلك فعامل حضور الجمهور التونسي للمباراة لن يؤثر علينا".

يذكر أن الأهلي نجح في الفوز على الترجي التونسي في أولى جولات الكونفدرالية الموسم الجاري بثلاثية دون رد، وذلك بعدما تخطى مواطنه الإفريقي في دور الـ16، وأيضا تغلب على النجم الساحلي في لقاء الجولة الماضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع