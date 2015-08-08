متعب: النجم الساحلي؟ نريد الاستمرار في التفوق على الفرق التونسية

أكد عماد متعب مهاجم النادي الأهلي أن فريقه على أتم الاستعداد لملاقاة النجم الساحلي في المباراة التي سوف تقام بينهما يوم السبت في الكونفدرالية.

ويلاقي الأهلي نظيره النجم الساحلي في الجولة الرابعة من الكونفدرالية في ملعب سوسة، ويدخل المارد الأحمر المباراة برصيد سبع نقاط يليه منافسه بست نقاط وذلك لحساب المجموعة الأولى.

وتحدث متعب قائلا:"التركيز يسطير على كل اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، للاقتراب من حسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي".

وأضاف"نرغب في استمرار تفوق الأهلي على الأندية التونسية، خاصة أن النجم يضم عددا من اللاعبين المميزين".

وأكمل"لاعبو الأهلي هم الأكثر خبرة ولديهم رغبة قوية في تحقيق الفوز ونحن في أفضل حالة فنية".

وأتم"لذلك فعامل حضور الجمهور التونسي للمباراة لن يؤثر علينا".

يذكر أن الأهلي نجح في الفوز على الترجي التونسي في أولى جولات الكونفدرالية الموسم الجاري بثلاثية دون رد، وذلك بعدما تخطى مواطنه الإفريقي في دور الـ16، وأيضا تغلب على النجم الساحلي في لقاء الجولة الماضية.