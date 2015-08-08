الزمالك يغلق ملف شيكابالا: مستحيل عودته هذا الصيف

أغلق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ملف انضمام محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة للفريق الأبيض هذا الصيف.

ودخل الزمالك في مفاوضات مع سبورتنج لشبونة من أجل التعاقد مع شيكابالا في الصيف الجاري على أمل أن يتم إعارته لأحد الأندية المصرية بعد فترة غياب عن الملاعب تصل إلى عامين.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقناة (LTC): "عودة شيكابالا باتت صعبة.. من الممكن أن يعود ويخرج على سبيل الإعارة لكن وجوده بدل أي لاعب في القائمة هذا ليس في مصلحة الزمالك".

وأضاف "شيكابالا لاعب محترم وعنصر مميز.. لكنه بعيد عن الملعب ومن مصلحته أن يقبل الخروج معارا حتى أن سعره ليس قليلا وهو 700 ألف يورو بخلاف مشكلة إدارية سابقة على اللاعب مديون للنادي بمبلغ كبير ما بين غرامات وعقوبات".

وتابع "جوزفالدو فيريرا المدير الفني يملك أربع لاعبين دوليين في مركزه.. ووجوده حاليا في الزمالك لن يجبره على اللعب أساسيا".

وأكد المتحدث الرسمي للزمالك على أن شيكابالا يحتاج من ثلاثة لأربعة أشهر تأهيل.. فلماذا يرفض الخروج معارا ليستعيد لياقة المباريات ثم يعود في يناير؟

وأتم "سنرى خلال الأيام القليلة المقبلة ما يمكن أن يحدث.. لكن أن يقيد شيكابالا بدلا من أي اسم حاليا فهو أمر مستحيل وصعب جدا".

وضم الزمالك محمود عبد المنعم كهربا وأحمد حمودي مع استعادة محمد إبراهيم من ماريتيمو البرتغالي.