أحمد مرتضى يوضح موقف الزمالك من مستقبل حمودي والمهاجم الزيمبابوي

أوضح أحمد مرتضى منصور المتحدث الرسمي للزمالك وعضو مجلس الإدارة الموقف النهائي من أحمد حمودي النجم المنضم لصفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وتعاقد الزمالك مع حمودي لمدة موسم قيل إن للنادي الأبيض أحقية الشراء.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "حمودي لاعب محترم جدا.. كانت رغبته واضحة باللعب للزمالك فمن يتخوف من انتقاله للأهلي بعد الإعارة.. لماذا لم يذهب للأهلي من الآن؟"

وأكد "حمودي بمجرد موافقته أصبح ابن من أبنائنا".

وأضاف "الفيصل عندي هي رغبة اللاعب.. لأن مؤمن زكريا وقع على عقود ورغم ذلك انتقل للأهلي أيضا باسم علي.. المعيار هو رغبة اللاعب".

وتابع "اللاعب تعاقد معنا مقابل 150 ألف يورو وسنتحمل راتبه".

وعن نياشا موشيكوري مهاجم صن داونز المحترف في الدوري السويدي أكد أحمد مرتضى على أن النادي لا يتعجل ضم مهاجم أجنبي في الوقت الحالي.

وأوضح "نملك محمد سالم وباسم مرسي ومحمود كهربا وأحمد حسن مكي.. فلماذا نتعجل ضم أجنبي قبل الشتاء المقبل؟"

وأتم "تعاقدنا مع عبد الرحمن السويسي مهاجم الأهلي من مواليد 1995 وسيتم قيده تحت السن وهو لاعب ممتاز لم يحصل على فرصته في ظل وجود أسماء كبيرة في هجوم الأحمر الموسم الماضي".