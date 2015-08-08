محمد علي بطل اليولة وزبيدة الأجمل بالحناء

نظمت لجنة المسابقات في صيف بلادي، مهرجان المسابقات التراثية السادس والطبخ الشعبي ومسابقة اليولة، في مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في رأس الخيمة، برعاية خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة رئيس اللجنة المنظمة العليا للبرنامج الوطني للأنشطة الصيفية.

وقد تضمنت فاعليات المهرجان التراثي، إقامة مسابقة اليولة للبنين، ومسابقة نقش الحناء للبنات، ومسابقة الطبخ الشعبي التراثي للبنات، ومسابقة الزي الشعبي التراثي للبنات، وشارك في المهرجان 42 طالبا وطالبة من المركز الثقافي الصيفي برأس الخيمة، ومركز شباب الغيل، ومركز كلباء الشاطئ، ومركز فتيات الفجيرة، وجمعية كلنا الإمارات.

وشارك 6 محكمين بواقع 3 محكمين و3 محكمات، من جمعية شمل للتراث الشعبي والمسرح. وشهد المهرجان الذي يمثل باكورة المسابقات في هذه النسخة، كل من علي سلطان الحداد عضو مجلس إدارة جمعية كلنا الامارات ممثل الجمعية في صيف بلادي، ونسرين علي بن درويش رئيسة اللجنة العليا للمسابقات.

وتأتي إقامة هذه الأنشطة والمسابقات في إطار التوجيهات الشاملة والمستمرة والحرص الدؤوب الذي تنتهجه قيادة الدولة، والحث المتواصل على الاهتمام بشباب الوطن في شتى الميادين، والمحافظة على الهوية الوطنية والتراث الوطني الاصيل، كإرث نفخر به ونعتز لكوننا جزءا منه، والعمل على إحياء التقاليد والعادات الوطنية والتراثية الراسخة منذ عهد الآباء والاجداد، والعمل على نقلها بصدق وأمانة إلى الجيل الصاعد للحفاظ عليها وعلى هويتنا الوطنية.

تألق في اليولة

ونجح الشاب محمد علي سيف بن سويدان في إحراز المركز الأول، وحل في المركز الثاني راشد علي سعيد الخنزوري، والثالث سعيد سالم سعيد بن عايش. وعلى مستوى المراكز، حقق المركز الأول مركز كلباء الشاطئ، وحل ثانياً مركز رأس الخيمة الثقافي، وجاء في المركز الثالث مركز كلباء الشاطئ.

نقش الحناء

وفازت الزهرة زبيدة بخش بالمركز الأول في نقش الحناء، وحلت ثانية جميلة محمد بلال، وفي المركز الثالث عائشة بلال حسين. وعلى مستوى المراكز، حصد المركز الأول مركز فتيات الفجيرة، ومركز شباب الغيل ثانياً، ومركز فتيات الفجيرة ثالثاً.