الحكومة الليبية تستنكر العمل الإرهابى فى أحد مساجد مدينة أبها بالسعودية

أعربت الحكومة الليبية الموقتة، أمس الجمعة، عن شجبها واستنكارها للعمل الإرهابى الذى استهدف أحد مساجد مدينة أبها السعودية أول أمس، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المصلين، وقدمت تعازيها إلى أسر الضحايا والشعب السعودى إثر الحادث اللأليم.

وأكدت الحكومة الليبية فى بيان لها مساء أمس، تضامنها ووقوفها الكامل مع المملكة العربية السعودية فى مواجهة الجماعات الإرهابية.

وقالت الحكومة:" إن الجماعات الإرهابية تكشف يوم بعد آخر عن وجهها القبيح، وها هى ترتكب جريمة بشعة باستهداف بيت من بيوت الله فى عمل لا يمت للإسلام بأى صلة".

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