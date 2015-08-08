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بالفيديو - فيريرا ينفعل عند سؤاله عن شيكابالا.. ويصرح: هو لاعب في سبورتنج

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بالفيديو - فيريرا ينفعل عند سؤاله عن شيكابالا.. ويصرح: هو لاعب في سبورتنج بالفيديو - فيريرا ينفعل عند سؤاله عن شيكابالا.. ويصرح: هو لاعب في سبورتنج

رفض جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك سؤاله عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة رأيه في انضمامه لفريقه.

وقال مراسل قناة الحياة لفيريرا في حوار مُسجل تم بثه يوم الجمعة: "لماذا تسألني عن شيكابالا؟ هو لاعب في سبورتنج لشبونة.. عندما ينضم سأقول رأيي فيه".

وأضاف "شيكابالا لاعب في سبورتنج الآن".

وعن صفقات الزمالك التي تعاقد معها مجلس الإدارة قال فيريرا: "كيف أقول رأيي في لاعبين لم أشاهدهم يلعبوا؟ هم انضموا حديثا للفريق سأراهم وأحكم على مستواهم".

وأوضح "يحتاجون وقت للانسجام في الفريق هم لديهم إمكانات عالية والجميع يعلم هذا.. لكن لن أقول رأيي فيهم الآن".

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فيديو اليوم السابع

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