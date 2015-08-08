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مؤسسة حورس للتنمية بسوهاج تدرب الشباب على المشاركة المجتمعية

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مؤسسة حورس للتنمية بسوهاج تدرب الشباب على المشاركة المجتمعية مؤسسة حورس للتنمية بسوهاج تدرب الشباب على المشاركة المجتمعية
تنظم مؤسسة حورس للتنمية والتدريب بسوهاج اليوم السبت، التدريب الأول لمشروع دعم الشباب المصرى فى المشاركة المجتمعية والممول من الصندوق العالمى لحقوق الإنسان وحتى 11 أغسطس 2015 وذلك بقاعة إعداد القادة بسوهاج.

وقال ثروت جيد المدير التنفيذى لمؤسسة حورس إن مشروع دعم الشباب المصرى فى المشاركة المجتمعية يتم بتمويل من الصندوق العالمى لحقوق الإنسان، وسيعمل المشروع من خلال خمس جمعيات أو مؤسسات من المجتمع المحلى داخل محافظة سوهاج ويكون لهم سابقة الخبرة فى العمل مع الشباب ويستهدف المشروع عدد "150" من الشباب من الجنسين لكل جمعية محلية من سن "18" إلى "35" عاما.

وأكد جيد أن المشروع سيتم من خلال اقتراح مؤسسة حورس برنامجا لمدة عام لحث الجيل القادم من الشباب على المشاركة المجتمعية، وتمكينهم من الآليات التى تساعدهم فى صياغة مستقبل المجتمع المصرى بطريقة منتجة وعلاج نقص الوعى.

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