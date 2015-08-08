بالفيديو: اختاري نظاراتك بحسب وجهك مع ريتا لمع

تعتبر النظارات الشمسية إكسسواراً هاماً في إطلالة السيدة خصوصاً في فصل الصيف. فهي بالإضافة الى دورها في حماية النظر من أشعة الشمس المضرّة، تزيد من تميّز الإطلالة وتلفت الأنظار نحوها. ولكن عملية شراء نظارات شمسية تحتاج إلى بعض التأني، لأن شكل الوجه يختلف من سيدة إلى أخرى وبالتالي تحتاج كل واحدة إلى تصميم مختلف يليق بشكل وجهها.

خبيرة الموضة ومقدّمة فقرة الأزياء ضمن برنامج Alive الذي يبث على شاشة الـMTV اللبنانية، ريتا لمع حنكش، تعرّفك على أنواع النظارات التي تليق بشكل وجهك في الفيديو المرفق.