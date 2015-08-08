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إصابة فتى فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى شمال قطاع غزة

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إصابة فتى فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى شمال قطاع غزة إصابة فتى فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى شمال قطاع غزة
أصيب فتى فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى الليلة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن الفتى ماهر شتات (14 عاما) اصيب بعيار نارى فى الفخذ بعد تعرضه لاطلاق نار من قبل الاحتلال الاسرائيلى شرق بيت حانون بحجة اقترابه من الجدار الامنى المحيط بالقطاع .

وأشارت إلى أنه جرى نقل الفتى المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، فى السياق ذاته، قامت قوات الاحتلال بفتح نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه الأراضى الزراعية ومنازل المواطنين الفلسطينيين على الحدود الشرقية لبلدة القرارة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
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