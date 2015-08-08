وفد من هيئة المرابطين بالقدس يصل إلى القاهرة

وصل وفد من هيئة المرابطين فى القدس إلى مطار القاهرة مساء اليوم الجمعة فى زيارة تستغرق خمسة أيام لتسليط الضوء على ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلى فى مدينة القدس المحتلة وانتهاكات قوات الاحتلال فى المسجد الاقصى المبارك.

وتستضيف وكالة أنباء الشرق الأوسط الوفد الزائر برئاسة يوسف مخيمر رئيس هيئة المرابطين فى القدس بعد غد الأحد بمقرها بوسط القاهرة لعقد مؤتمر صحفى ومعرض فنى يضم 150 صورة لنقل الوضع الراهن فى مدينة القدس المحتلة وما يقوم به المستوطنون وجنود الاحتلال الإسرائيلى ضد المقدسات الدينية.

ومن المقرر أن يلتقى الوفد الزائر بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، وذلك انطلاقا من دور الأزهر الشريف الرائد والعالمى فى الدفاع عن القضايا الإسلامية وعلى رأسها قضية القدس المحتلة التى تهم أكثر من مليار ونصف مليار مسلم حول العالم.

ويقوم وفد هيئة المرابطين فى القدس بزيارة لمدينة الإسكندرية (عروس البحر المتوسط) يوم الاثنين القادم لعقد ندوة فى مقر فرع نقابة الصحفيين ومعرض للصور ، فضلا عن القيام بجولة فى مكتبة الإسكندرية ، ومن المقرر أن يغادر الوفد الزائر مدينة القاهرة مساء الأربعاء القادم، ويضم الوفد الفلسطينى كلا من السيدة عفاف على الدجانى وفاطمة حسين وحيش وعماد محمد الدجانى ورائد محمد حمدان ومحفوظ محمد أبو ترك.

و(هيئة المرابطين فى القدس) هى هيئة تطوعية تنطلق من قلب القدس والمسجد الأقصى وتمتد إلى ريفها وباديتها وتضم نخبة من السياسيين والاجتماعيين والنشطاء الفلسطينيين الذين يقومون بعمل وطنى من أجل الدفاع عن القدس ودعمها والتصدى للتهويد والاستيطان وإبراز الهوية الوطنية الفلسطينية من قلب المسجد الأقصى المبارك.

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