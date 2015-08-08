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أسباب الإصابة بانتفاخ القولون وطرق العلاج

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أسباب الإصابة بانتفاخ القولون وطرق العلاج أسباب الإصابة بانتفاخ القولون وطرق العلاج
انتفاخ القولون من أكثر الأعراض المعوية إزعاجا، وهناك عدة أسباب محددة تؤدى للإصابة بانتفاخ القولون، والتى يوضحها أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف.

أسباب انتفاخ القولون

يحدث انتفاخ القولون تبعا لرأى د.خالد نتيجة للعديد من الأسباب أهمها:

- طرق إعداد الطعام التى تعتمد على "تسبيكه"، ويوضح خالد أن من أكثر المفاهيم الخاطئة لدى البعض أن تسوية الطعام بطريقة التسبيك يحسن مذاقه ويضيف إلى قيمته الغذائية، والواقع أن تلك الطريقة لا تقدم سوى قائمة من الأمراض مثل عسر الهضم والتلبك المعوى وانتفاخات القولون، هذا بجانب السمنة ومجموعة الأمراض التى تنتج عنها.

- السبب الثانى تبعا لرأى د.خالد يوسف هو تناول الفواكه والحلوى بعد الوجبات الغذائية وخاصة التى تحتوى على البروتين الحيوانى، ويؤكد أن تلك العادة الخاطئة تتسبب فى تخمر اللحوم والطعام بالبطن ناتجا عنه انتفاخ القولون وعسر الهضم.

طرق علاج انتفاخ القولون


>وعن أهم الطرق التى تجنب الإصابة بانتفاخ القولون يقول د.خالد إن طرق إعداد الطعام الصحية تعد أول الخطوات لتجنب الإصابة بانتفاخ القولون، وأهم تلك الطرق هى السلق والشى والتسوية على البخار.

كما ينبه على ضرورة الامتناع عن تناول الفواكه والحلوى بعد الوجبات الغذائية مباشرة والانتظار ساعتين على الأقل.

النصيحة الأخيرة لتجنب انتفاخ القولون والتى يقدمها د.خالد هى الحرص على تناول كوب من الزبادى قبل النوم ليلا.

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مصر 365