موسم في الجول - كوفي يختار أفضل صفقة وأقوى مدافع.. إجابة استثنائية

قدم محمد كوفي مدافع الزمالك المنضم في مطلع الموسم الماضي موسما قويا رغم أن بدايته كان كارثيا بالنسبة له بإهدار ركلة جزاء في كأس السوبر.. لكنه حصد اللقب.

ودخل كوفي في لعبة FilGoal.com التي يجيب فيها عناصر اللعبة عن الأفضل والأسوأ في الموسم الماضي الذي انتهى لصالح الزمالك.

وقال كوفي لـFilGoal.com عن أفضل صفقة: "أعتقد أن محمد كوفي هو أفضل صفقة".

وعن أقوى مدافع في الدوري المصري للموسم الماضي كانت إجابة اللاعب البوركينابي "بالطبع كوفي".

ولعب كوفي مع الزمالك في الدوري المصري 30 مباراة سجل هدفين ونال بطاقتين صفراوتين وطرد واحد.