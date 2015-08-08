مقتل خمسة أشخاص فى تركيا خلال اشتباكات بين قوات الأمن وأكراد

قتل خمسة أشخاص في شرق تركيا اليوم الجمعة في سلسلة اشتباكات بين قوات الأمن ومقاتلين أكراد فيما يتصاعد العنف الذي زاد الضغوط على عملية السلام الهشة بين أنقرة والمتمردين.

وقالت السلطات التركية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة في الاشتباكات بين الشرطة ومقاتلي حزب العمال الكردستاني ببلدة سيلوبي في إقليم شرناق بالقرب من الحدود التركية مع سوريا والعراق.

وفي هجومين منفصلين بإقليمي فان واجري قتل المتمردون الأكراد جنديين تركيين ليرتفع عدد قتلى أفراد قوات الأمن التركية منذ 20 يوليو الماضى إلى 21 قتيلا على الأقل.

واجتاح العنف شرق تركيا منذ الشهر الماضي عندما كثف حزب العمال الكردستاني المحظور هجماته على قوات الأمن وردت أنقرة بضربات جوية ضد مقاتليه في تركيا وشمال العراق.

وذكر مكتب الحاكم الإقليمي في سيلوبي أن مقاتلي حزب العمال الكردستاني حفروا خنادق وأقاموا حواجز في أنحاء البلدة ثم هاجموا قوات الأمن بالصواريخ والعبوات بدائية الصنع والبنادق .

وقال البيان إن شابا يبلغ من العمر 17 عاما ورجلا يبلغ من العمر 58 عاما من بين القتلى وإن العمليات لا تزال جارية.

وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز إطلاقا متقطعا لأعيرة نارية وتصاعد دخان في السماء. وقامت سيارات دفع رباعي وسيارات عليها مدافع مياه بدوريات في الشوارع فيما وقف شباب ملثمون في الشارع.وقال مكتب الحاكم إن ضابطي شرطة من بين المصابين.

وقال فيصل ساري يلدز وهو نائب عن حزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد للصحفيين إن القتلى مدنيون وإنه لا توجد أي إشارة على مقاتلين مسلحين مما يتعارض مع روايات رسمية.

وأضاف أن المئات من أفراد الشرطة المدعومين بالعربات المصفحة حاولوا دخول البلدة وفتحوا النار على السكان المحليين.

وتابع “يجب أن تنسحب الشرطة على الفور ويجب أن ينحسر التوتر…نحن قلقون من ارتفاع عدد القتلى والمصابين. إذا حدث ذلك فإنه سيمتد إلى مدن أخرى بالبلاد.”