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انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة السلام بالسويس.. ومواطنون يهددون بالتظاهر

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انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة السلام بالسويس.. ومواطنون يهددون بالتظاهر انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة السلام بالسويس.. ومواطنون يهددون بالتظاهر

 

أرشيفية

شهدت منطقة السلام، بحي فيصل بالسويس، انقطاع التيار الكهربائي بعدد من المناطق بشكل ملحوظ لفترات طويلة تزيد عن ساعتين ونصف، وهدد مواطنون بالتظاهر حال استمرار هذا الأمر.

أرسل المواطنين اليوم فاكسات، رسمية إلى وزير التنمية المحلية تتضمن شكواهم وأزمة الكهرباء بمنطقة السلام، تفيد بوجود مشاكل أمام مجمعات توزيع الخبز بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مما أثر على عملية البيع والشراء وتكدس المواطنين، بالإضافة إلى قطع التيار الكهربائي ليلا لفترات طويلة.

أضاف المواطنون فى شكواهم، أن مسئولي المحافظة، لم يتحركوا لحل المشكلة، وهناك خلل فى الجهاز التنفيذي للمحافظة لحل مشاكل المواطنين خاصة أنهم قدموا عدد من الشكاوى دون استجابة.

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