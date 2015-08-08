بالفيديو.. حلمى النمنم باكيا: غير مسموح لأى شخص أن يشكك فى قناة السويس

دخل حلمى النمنم، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، فى نوبة بكاء عبر برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى، على فضائية "سى بى سى"، بسبب عظمة مشروع قناة السويس الجديدة الذى شاهده بالأمس الخميس، مشددا على أنه غير مقبول لأى شخص كائن من كان أن يشكك فى هذا المشروع العظيم.

وقال "النمنم" عبر البرنامج، غير مسموح لأى شخص أن يتحدث عن هذا المشروع بسوء، مشيرا إلى أن أكثر لحظة تأثر بها بالأمس فى افتتاح القناة الجديدة هو أثناء خطاب الرئيس بالتزامن مع عبور سفينتين عملاقتين بالقناة.

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