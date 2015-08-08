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جمارك "نويبع" تحبط محاولتين لتهريب كمية كبيرة من العاج

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أحبطت سلطات جمارك نويبع برئاسة عماد السيد إبراهيم محاولتى تهريب كمية كبيرة من العاج بالمخالفة للاتفاقية الدولية لحماية أصناف الحيوان والنبات البرى المهدد بالانقراض.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إن القيمة الإجمالية للمضبوطات بلغت نحو 563 ألف جنيه، وقيمة التعويضات نحو 1.126 مليون جنيه.

وأوضح المصدر أن المحاولة الأولى كانت أثناء إنهاء إجراءات رسالة أمتعة شخصية واردة من إلى ميناء العقبة الأردنى ثم ميناء نويبع، مشيرا إلى أنه بالمعاينة الفعلية اشتبه حاتم سالم مأمور الحركة فى وحدة خارجية لجهاز تكييف ضمن الأمتعة، وبفتحها تم العثور على قطع من العاج بوزن 21.5 كيلوجرام بقيمة 215 ألف جنيه، وتعويضات بنحو 430 ألف جنيه.

وأشار إلى أن المحاولة الثانية كانت أثناء إنهاء إجراءات رسالة أمتعة شخصية واردة من السعودية، حيث اشتبه محمد خطاب مأمور الحركة فى أحد الصناديق الصاج بأسفل مطبخ ألوميتال مفكك ضمن الأمتعة الشخصية، وبتفتيشها تبين وجود قطع من العاج بوزن 34.8 كيلوجرام، لافتا إلى أن القيمة قدرت بـ348 ألف جنيه والتعويضات بنحو 696 ألف جنيه.

يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، ويحيى جاب الله رئيس المنطقة الجمركية الشرقية وعلى فيصل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط جميع أشكال التهرب الجمركى.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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