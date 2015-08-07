أخبار عاجلة

حملة من تلاميذ مدرسة ألمانية ضد ترحيل صديقهم اللاجئ -
ضبط 6 أطنان دقيق مدعم و128 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام بأسيوط -
إحالة 18 مسجل خطر بـ4 مدن في المنيا للنيابة العامة -
"التنظيم والإدارة": إلحاق خريجي البرنامج الرئاسي في الجهاز الإداري للدولة -
تكريم ثلاثة طلاب بالعريش لابتكارهم نظام حماية للأجهزة الكهربية -
"التعليم" تقيم مهرجان القرائية بمحافظة شمال سيناء -
بعد الفوز على الزمالك| «الشرقية» يرفض الراحة استعدادا لدجلة -
اتجاه لإيقاف حكم مباراة الزمالك والشرقية -
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم -
أسامة إبراهيم يجري جراحة عاجلة في الأنف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أمين الجميل يهنئ مصر لإنجازها مشروع قناة السويس الجديدة

Google+ Print
أمين الجميل يهنئ مصر لإنجازها مشروع قناة السويس الجديدة أمين الجميل يهنئ مصر لإنجازها مشروع قناة السويس الجديدة
هنأ الرئيس اللبنانى الأسبق،أمين الجميل، لإنجازها مشروع قناة السويس الجديدة".

وأعرب الجميل، فى تصريح صحفى عقب لقائه،اليوم الخميس، برئيس مجلس الوزراء اللبنانى، تمام سلام، عن دعمه ومساندته لرئيس اللبنانية.

وقال: "زيارتنا هى للوقوف إلى جانبه فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد".

وأضاف الجميل، أن الدور الذى يؤديه الرئيس سلام هو دور أساسى، ويفترض بكل اللبنانيين المخلصين التضامن معه والوقوف إلى جانبه؛ لأن ما يواجهه من صعوبات وأوضاع لم تمر بها البلاد من قبل، يقتضى أن يكون هناك وعى لدى اللبنانيين لإنقاذ البلاد، لأننا وصلنا إلى مرحلة من الاهتراء وبدأ خوفنا على المستقبل بكل ما لهذه الكلمة من معنى".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي