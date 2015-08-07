أمين الجميل يهنئ مصر لإنجازها مشروع قناة السويس الجديدة

هنأ الرئيس اللبنانى الأسبق،أمين الجميل، مصر لإنجازها مشروع قناة السويس الجديدة".

وأعرب الجميل، فى تصريح صحفى عقب لقائه،اليوم الخميس، برئيس مجلس الوزراء اللبنانى، تمام سلام، عن دعمه ومساندته لرئيس الحكومة اللبنانية.

وقال: "زيارتنا هى للوقوف إلى جانبه فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد".

وأضاف الجميل، أن الدور الذى يؤديه الرئيس سلام هو دور أساسى، ويفترض بكل اللبنانيين المخلصين التضامن معه والوقوف إلى جانبه؛ لأن ما يواجهه من صعوبات وأوضاع لم تمر بها البلاد من قبل، يقتضى أن يكون هناك وعى لدى اللبنانيين لإنقاذ البلاد، لأننا وصلنا إلى مرحلة من الاهتراء وبدأ خوفنا على المستقبل بكل ما لهذه الكلمة من معنى".

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