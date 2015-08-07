مصادر عسكرية: مقتل 17 مدنيا فى جنوب اليمن جراء ألغام زرعها الحوثيون

قتل 17 مدنيا وأصيب العشرات خلال 24 ساعة جراء انفجار الغام زرعها الحوثيون أثناء انسحابهم من محافظة لحج فى جنوب اليمن، وفق ما قالت مصادر عسكرية الجمعة.

وأصيب غالبية المدنيين أثناء عودتهم إلى منازلهم، وخصوصا فى الحوطة عاصمة المحافظة، بحسب ما أكدت تلك المصادر، وانسحب الحوثيون وحلفاؤهم مع تقدم القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا وسيطرتهم على مناطق واسعة من محافظة لحج.

وتتقدم القوات الموالية للحكومة فى جنوب اليمن وحيث استعادت عددا من المناطق منذ سيطرتها فى منتصف يوليو على عدن، ثانى مدن البلاد، وحطت طائرة مدنية تعود للخطوط الجوية اليمنية الجمعة فى مطار عدن قادمة من جيبوتى وعلى متنها 180 يمنيا، وفق ما قال مدير المطار طارق عبده لوكالة فرانس برس.

وبحسب قوله فانه طائرة شحن اماراتية وصلت ايضا مساء الخميس وعلى متنها معدات ملاحة جوية بهدف اصلاح الاضرار فى مطار عدن، من جهة اخرى، ووفق ما نقلت وكالة الانباء السعودية (واس) الجمعة قتل جندى من الحرس الوطنى السعودى فى منطقة نجران جنوب المملكة جراء قذيفة اطلقت من اليمن، وفق بيان لقيادة التحالف العسكرى ضد الحوثيين.

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