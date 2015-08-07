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الأمم المتحدة تعرب عن دعمها لرئيس الحكومة اللبنانية

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الأمم المتحدة تعرب عن دعمها لرئيس الحكومة اللبنانية الأمم المتحدة تعرب عن دعمها لرئيس الحكومة اللبنانية
أعربت المنسقة الخاص للأمم المتحدة فى لبنان، سيجريد كاج، عن دعم الأمم المتحدة لقيادة رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام، للحكومة وجهوده للحفاظ على وحدتها التى تسعى إلى حل القضايا الرئيسية لمصلحة جميع اللبنانيين.

وقالت، كاج، فى تصريح صحفى، اليوم الجمعة،عقب لقائها مع سلام،" لقد عقدت اليوم لقاء مثمرا وإيجابيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبنانى تمام سلام، وتناولنا آخر التحديات التى تواجهها ، بما فى ذلك الحاجة إلى مجلس وزراء يعمل بشكل فعال وسريع مع الاهتمامات المباشرة المتعلقة بتوفير الخدمات العامة، مثل إدارة النفايات، وإمدادات الطاقة، ورواتب الخدمة العامة، فى حين يمهد الطريق لاستثمارات طويلة المدى تتاح لجميع البنانيين".

وأضافت "لاحظت تأجيل تسريح مناصب أمنية عليا (قادة الجيش)، وأتمنى أن يساهم ذلك فى الحفاظ على الاستقرار فى لبنان فى هذه الأوقات الحرجة،وشاركت رئيس الوزراء اللبنانى قلقه من أن الفراغ الذى طال فى رئاسة الجمهورية يقوض قدرة لبنان على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التى تواجه البلاد.. واغتنم هذه الفرصة لدعوة جميع الأطراف مرة أخرى إلى إظهار المرونة فى انتخاب رئيس جديد".
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