مصدر أمنى يمنى يكشف ممارسات الحوثيين فى مطار صنعاء

كشف مصدر أمنى فى مطار صنعاء الدولى، عن عبث وفساد مليشيات جماعة أنصار الله "الحوثيين" فى المطار، ومنعهم كافة الموظفين من الاطلاع على الطرود التى تصل المطار، خاصة تلك التى كانت تصل عبر الرحلات القادمة من بيروت، بالإضافة إلى الطائرات الإيرانية التى وصلت إلى مطار صنعاء.

وقال المصدر - فى تصريح لموقع "براقش نت" - أن المليشيات منذ دخولها صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة ومنها مطار صنعاء الذى يعد الواجهة الأولى لليمن، قامت بتهميش وإقصاء موظفى المؤسسات الرسمية ومصادرة حقوقهم بل وصل بها الحد إلى الاعتداء عليهم واحتجاز عدد منهم فى زنزانة المطار.

وأضاف، "استولوا على المخصصات الخاصة بالمطار من علاوات ومشتقات نفطية، وقاموا بتوزيعها على المسلحين التابعين لهم وبيع المشتقات فى السوق السوداء، كما قامت المليشيات بتسريح كتيبة قوات الأمن الخاصة المكلفة بحماية المطار وإحلال مليشيات حوثية محلها، وجعلت دور مسئولى المطار صوريا ولا يقومون بأى عمل إلا بتوجيه من قبلهم، بالإضافة إلى مصادرة كافة الأدوات والمعدات التى كانت فى عهدة سلطات الأمن والجمارك فى المطار، ويقدر ثمنها بعشرات الملايين، واقتحام عدد من مكاتب الطيران فى المطار ونهبها".

وأشار إلى أن المليشيات اعتدوا على عدد من الشخصيات السياسية داخل مطار صنعاء، وسبتهم بألفاظ نابية، ومن بينهم هشام شرف وزير التعليم العالى الأسبق، وعارف الزوكا أمين عام حزب المؤتمر، وذلك أثناء سفره إلى جنيف للمشاركة فى الحوار الذى عقد هناك بين الأطراف السياسية اليمنية وآخرين، مضيفا أن المليشيات الحوثية تواصل عبثها فى المطار ومحتوياته.

>