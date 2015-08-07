محادثات سلام بين الفصائل الليبية فى جنيف بدلا من المغرب

قال مسؤولون ليبيون إن محادثات السلام المزمعة الأسبوع المقبل بين الفصائل الليبية ستجرى فى جنيف بدلا من المغرب.

وليبيا منقسمة بين حكومتين متناحرتين فى شرق البلاد وغربها، بعد أن أنزلقت إلى حال من الفوضى عقب نهاية حكم معمر القذافى فى 2011، وقال توفيق الشهيبي، وهو عضو فى البرلمان الذى يدعمه الإسلاميون فى طرابلس، اليوم الجمعة إن المسؤولين المغاربة قرروا تغيير مكان إجراء محادثات يوم الاثنين لأنهم غضبوا من إجراء محادثات الأمم المتحدة مع البرلمان الذى يدعمه الإسلاميون فى الجزائر المنافسة الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يصوت المشاركون على حكومة وحدة. وقال الشهيبى إن برلمانه سوف يقرر رسميا الأحد ما إذا كان سيذهب إلى جنيف، وسوف يحضر ممثلون عن الحكومة التى مقرها شرقى ليبيا، وقالت الأمم المتحدة أن عقوبات ستفرض على الأطراف التى ترفض المشاركة فى المحادثات.

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