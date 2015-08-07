كهربا يحكي قصة مفاوضات الأهلي وتفضيله الزمالك.. ' قضية أخي ليس لها علاقة '

أكد محمود عبد المنعم "كهربا" الوافد الجديد على صفوف الزمالك أن الأهلي كان هو صاحب المفاوضات الأولى معه قبل أكثر من شهرين وليس الفريق الأبيض.

وحل كهربا ضيفا على قناة "الحياة 2" وقام بالكشف عن تفاصيل مفاوضاته مع الأهلي والزمالك قبل انتقاله إلى صفوف الفريق الأبيض في النهاية.

وبدأ كهربا حديثه قائلا:"الأهلي بدأ المفاوضات معي منذ شهرين وكان عن طريق أحد المسؤولين الكبار هناك، وأبلغني بأنني أول لاعب يتم الحديث معه من الصفقات الجديدة".

وتابع"أعربت عن سعادتي بتلك الخطوة من قبل الأهلي، وظل ذلك المسؤول يتابعني بالهاتف كل فترة".

وواصل"دخل الزمالك في مفاوضات معي بعد علمه بحديثي مع الأهلي، وبدأ يتابعني كل فترة بالهاتف أيضا وكانوا جادين في كل شيء، وفي ذلك الوقت اختفى الأهلي تماما من الصورة".

وأردف"بعد علم الأهلي بمفاوضات الزمالك أبلغني أحد الأشخاص بأنهم سيرسلون فاكسا رسميا لإنبي بعد نهاية الدوري، ولكن ذلك لم يحدث مطلقا، فقررت الانتقال للزمالك".

وأكمل"شعرت بجدية الزمالك في المفاوضات عكس ما حدث من الأهلي، وعقب لقاء أوغندا حدثني مسؤولي الأحمر بشكل مكثف، وأيضا أثناء ذهابي للتوقيع على عقود انضمامي للأبيض".

وأكد على عدم وجود بند يسمح له بالرحيل حال وصوله عرض احتراف. لكنه استدرك "مسؤولو الزمالك وعدوني بخوض التجربة إذا وصل عرضا يليق بي وبنادي الزمالك".

وأتم"لكن أبلغتهم باحترامي لكلمتي مع الزمالك".

"أخي ليس له علاقة بانضمامي للزمالك"

يعد مرتضى منصور رئيس الزمالك هو محامي شقيق كهربا في إحدى القواضي، وانتشرت إشاعات عن ذلك الموقف اضطر اللاعب للانضمام للفريق الأبيض.

ونفى كهربا كل ذلك جملة وتفصيلا قائلا:"أخي ليس له أي علاقة من بعيد أو من قريب بانضمامي للزمالك".