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تحرير 227 مخالفة مرورية فى حملة موسعة بأسوان

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تحرير 227 مخالفة مرورية فى حملة موسعة بأسوان تحرير 227 مخالفة مرورية فى حملة موسعة بأسوان
شنت شرطة المرور بأسوان اليوم، حملة مرورية موسعة شملت عدة شوارع وميادين رئيسية وتقاطعات وأكمنة فى أنحاء مراكز محافظة أسوان استهدفت الحملة إعادة الانضباط للشارع.

وأسفرت الحملة عن ضبط ( 227) مخالفة مرورية متنوعة شملت مخالفات حمولات زائدة ومخالفات على النموذج 125 ومخالفة سير بدون رخص قيادة والسير برخص منتهية وانتظار خاطئ كما ضبطت الحملة دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات أو تراخيص، وكما تم تحصيل (6600) جنيه غرامات فورية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجارى إخطار النيابات المختصة للتحقيق.

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مصر 365