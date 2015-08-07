انقطاع التيار الكهرباء بمنطقة السلام بالسويس ومواطنون يهددون بالتظاهر

شهدت منطقة السلام بحى فيصل بالسويس انقطاع التيار الكهربائى بعدد من المناطق بشكل ملحوظ لفترات طويلة، تزيد عن ساعتين ونصف الساعة، هذا وهدد مواطنون بالتظاهر حال استمرار هذا الأمر.

وأرسل المواطنون اليوم فاكسات إلى وزير التنمية المحلية تتضمن شكواهم وأزمة الكهرباء بمنطقة السلام، تفيد بوجود مشاكل أمام مجمعات توزيع الخبز بسبب انقطاع التيار الكهربائى، مما أثر على عملية البيع والشراء وتكدس المواطنين، بالإضافة إلى قطع التيار الكهربائى ليلا لفترات طويلة.

وأضاف المواطنون فى شكواهم أن مسئولى المحافظة لم يتحركوا لحل المشكلة وهناك خلل فى الجهاز التنفيذى للمحافظة لحل مشاكل المواطنين، خاصة أنهم قدموا عددا من الشكاوى دون استجابة.