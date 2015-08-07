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حبس 4 متهمين بالنصب على شخص بسوهاج 4 أيام على ذمة التحقيق

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حبس 4 متهمين بالنصب على شخص بسوهاج 4 أيام على ذمة التحقيق حبس 4 متهمين بالنصب على شخص بسوهاج 4 أيام على ذمة التحقيق
أمرت نيابة قسم أول بسوهاج تحت إشراف المستشار أحمد جمال بحبس المتهمين "إيهاب م" و"جمال ر" و"إكرام ع" وإيمان أ"، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالنصب على شخص يدعى "على م"، والاستيلاء منه على مبلغ 570 ألف جنيه.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من المجنى عليه بالنصب عليه من قبل المتهمين، بأن باعوا له منزلا ليس ملكهم، واستولوا على أمواله، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة أقوال المبلغ وكشفت التحريات أن المتهمين أوهموا المجنى عليه بأن المنزل ملكهم، وقاموا ببيعه له والنصب عليه، وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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مصر 365